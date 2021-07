Roma brucia ancora, incendio in via Anagnina

Roma brucia ancora. Fiamme in via Anagnina, nella zona sud-est della città dove nella giornata di domenica un incendio ha incenerito alberi e sterpaglie a ridosso della strada, non lontano dai cassonetti dei rifiuti. “I terreni, sui quali non viene fatta manutenzione, con il caldo torrido ed il vento diventano focolai di incendi che mettono a repentaglio la sicurezza dei cittadini che vivono a ridosso di queste zone” ha detto Fulvio Giuliano, dirigente nazionale FdI.

Giovedì un incendio dalle grosse dimensioni ha interessato la zona est di Roma, da Colle degli Abeti a Ponte di Nona, fino a lambire il quartiere Castelverde. Sabato pomeriggio ancora fiamme in via di Rocca Cencia, nell’omonimo quartiere a est della città che ha determinato anche la chiusura momentanea della strada. Nel week end, domenica, un altro incendio in via Anagnina.

“E’ necessario imporre ai proprietari delle aree verdi , sia pubblici che privati, di fare sempre manutenzione delle stesse poiché ne va di mezzo l’incolumità delle persone, il decoro e la salvaguardia del patrimonio degli spazi verdi di Roma” ha concluso Giuliano.