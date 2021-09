Incendio nella Valle dell'Aniene, bruciati sei ettari della riserva naturale

Fiamme nella notte nella zona di Montesacro. A bruciare sei ettari della riserva naturale della Valle dell'Aniene. Le fiamme sono scoppiate intorno alle 21 circa di lunedì 13 settembre. Sul posto, in via Monte Nevosi, i volontari della protezione civile del Caer con il pick up, il personale di NSA e dei vigili del fuoco del distaccamento di La Rustica del comando Roma. Le fiamme hanno lambito una vasta area della riserva naturale nel quadrante nord di Roma. L'intervento di spegnimento e bonifica si è protratto per diverse ore.