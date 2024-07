Incendio a Val Cannuta, le fiamme minacciano le villette di un residence. Evacuati i residenti

Ancora un incendio a Roma. Nella zona di Val Cannuta le fiamme sono scoppiate all'altezza di via Raffaele Conforti, 66 a ridosso del residence 'Le Colonne'. Qui sono state fatte evacuare, precauzionalmente, alcune villette per permettere ai soccorsi di agire.

Sul posto sette squadre della protezione civile del dipartimento di Roma Capitale, i vigili del fuoco, la polizia di Stato e la polizia locale con gli agenti del gruppo Aurlio. Gli agenti hanno chiuso via Gregorio XI dal civico 301 fino allo sbocco per l'Aurelia, in direzione del grande raccordo anulare. Chiusa anche via Pironti.

Il fumo ha invaso anche l'area a ridosso dell'università telematica San Raffaele e di un asilo. Al momento non risulterebbero intossicati o feriti. Le operazioni di spegnimento, tuttavia, sono rese difficili a causa del vento.