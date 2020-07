Incendio Tuscolana, in fiamme capannoni vicino la stazione

Incendio sabato sera in piazzale della stazione Tuscolana. Ad andare a fuoco i grandi capannoni, in disuso da Ferrovia dello Stato e utilizzati come luogo di rifugio da alcuni senza fissa dimora della zona.

Distrutte alcune suppellettili e i materassi, non vi sarebbero però danni strutturali. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri della stazione Tuscolana che indagano sulle cause del rogo.