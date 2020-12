Incendio sulla Tuscolana: compattatore Ama distrutto dalle fiamme

Ha preso forza rapidamente distruggendo il compattatore dell'Ama. L'incendio si è sviluppato nel pomeriggio di martedì sulla via Tuscolana quando un camion dell'Azienda Municipalizzata romana ha preso fuoco mentre viaggiava in direzione Roma Centro.

Numerose le chiamate fatte ai soccorritori dai numerosi automobilisti in transito intorno alle 15:00 di ieri sulla strada consolare nella zona di Vermicino. Intervenuti all'altezza del civico 2140 della Tuscolana, in prossimità dell'incrocio con via Antonino Anile i vigili del fuoco hanno poi provveduto a spegnere l'incendio divampato a bordo del compattatore per cause in via di accertamento. Nessuno è rimasto ferito né intossicato.

Per consentire le operazioni di spegnimento delle fiamme gli agenti del VII Gruppo Tuscolano della Polizia Locale di Roma Capitale hanno dovuto chiudere temporaneamente il traffico sulla Tuscolana all'altezza del luogo dell'incendio, in direzione Roma Centro a partire dalle 15:25 circa, con la strada consolare riaperta intorno alle 16:00.