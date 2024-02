Incendio ad Arco di Travertino: in fiamme una falegnameria in disuso

Il fuoco, il fumo, lo spavento. Fiamme nella zona di Arco di Travertino a Roma dove, poco dopo le 21, un incendio ha interessato una falegnameria in disuso. Siamo in via Anzio, a due passi dalle Tuscolana. A segnalare il rogo diversi cittadini e anche qualche automobilisti, attratto e distratto dalle lingue di fuoco provenienti dalla falegnameria.

Sul posto i vigili del fuoco che, con quattro squadre, hanno messo sotto controllo le fiamme, poi spente definitivamente dopo le 23. Secondo quanto reso noto dal comando di via Genova non si registrano feriti o intossicati. Sul posto le forze dell'ordine che indagano su quanto accaduto. Non esclusa l'ipotesi di un rogo doloso.