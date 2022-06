Incendio al Tufello: brucia area verde in via Monte Resegone

Attimi di paura nel pomeriggio di oggi, domenica 12 giugno, al Tufello. Colpa di un incendio divampato in un'area verde di via Monte Resegone. Il primo focolaio poco dopo le 14.30: alimentato dal forte vento il rogo è arrivato a lambire le case e il liceo Aristofane, sede in queste ore dei seggi per il referendum elettorale.

Nel frattempo altri piccoli focolai hanno allargato il campo dell'incendio: per spegnerlo si è reso necessario l'intervento di due squadre dei vigili e dei volontari della protezione civile di Roma Capitale. Poco prima delle 16 l'incendio è stato dichiarato sotto controllo e per gli abitanti non è stata necessaria l'evacuazione. Ad agevolare le operazioni il personale della polizia locale di Roma Capitale.