Incendio doloso al Tufello: data alle fiamme la porta di un appartamento

Evacuata a scopo precauzionale la palazzina. Il rogo in via Monte Petrella

Hanno dato alle fiamme la porta di un appartamento nel cuore del Tufello costringendo i residenti della palazzina a scendere in strada. L'incendio è divampato la notte fra lunedì e martedì in via Monte Petrella.

Ad essere evacuati a scopo precauzionale gli abitanti di una palazzina che si trova al civico 26, a causa del fumo divampato nelle scale dopo che ignoti hanno appiccato le fiamme alla porta di un appartamento che si trova al secondo piano dell'immobile.

Un incendio che, oltre a danneggiare il portoncino, ha interessato anche il corridoio d'ingresso dell'appartamento, in quel momento senza nessuno all'interno. Spente le fiamme dai vigili del fuoco i residenti dello stabile sono potuti rientrare progressivamente nelle loro abitazioni con i pompieri che hanno dichiarato l'abitazione interessata dall'incendio temporanementa inagibile.

In via Monte Petrella per accertare l'accaduto sono quindi intervenuti gli agenti del III Distretto Fidene-Serpentara che indagano sull'accaduto. Gli investigatori al momento non escludono nessuna ipotesi, compresa quella del racket delle case popolari.