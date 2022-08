Fiamme in una cantina: paura in una palazzina di tre piani

Notte di fuoco al Trullo dove poco dopo mezzanotte un incendio si è sviluppato all'interno delle cantine di un palazzo di via Giovanni Porzio. Siamo al civico 55 e qui, in pochi minuti, il rogo si è esteso alla parte esterna della palazzina, andando ad investire in particolare l'appartamento posto al primo piano.

Le fiamme hanno svegliato i residenti che in pochi minuti, per precauzione, sono stati tutti evacuati. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato, non senza difficoltà, l'incendio. A rendere difficile e creare paura la presenza, all'interno delle cantine, di alcune bombole di gpl, fatto che ha comportato l'arrivo sul posto dei tecnici Italgas.

Presente anche la polizia locale di Roma Capitale che ha assistito i residenti evacuati. Nessuno per fortuna è rimasto ferito. Danni, oltre che alle cantine, anche alla parte esterna della palazzina composta di tre piani, con il primo finito colpito in modo importante come è possibile vedere dalle foto.