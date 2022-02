Tragedia al Trullo, donna trovata morta dopo un incendio in un appartamento

Tragedia al Trullo dove un'anziana donna di 84 anni è rimasta uccisa nell'incendio avvenuto nel suo appartamento al Trullo. I fatti all'ora di cena in viale Ventimiglia. Al civico 42, poco prima delle 20, a richiedere l'intervento dei vigili del fuoco sono stati i vicini di casa dell'anziana. Sentita la puzza di bruciato e scorto il fumo, sono entrati nell'appartamento, trovando la stanza della donna avvolta dalle fiamme.

Sul posto sono quindi arrivati i vigili del fuoco che, una volta spento l'incendio, hanno ritrovato l'anziana morta carbonizzata. I.V., queste le iniziali dell'anziana, viveva nell'appartamento con il nipote, ma al momento del rogo era da sola in casa.

Con problemi di deambulazione, l'84enne in quel momento si trovava su una poltrona elettrica. I vigili del fuoco e gli agenti della polizia di stato del commissariato San Paolo durante il sopralluogo hanno trovato un accendino e delle sigarette nei pressi della poltrona: la vittima, dalle informazioni raccolte da chi indaga, era infatti una fumatrice e non è escluso che il rogo possa essere partito proprio da una sigaretta. Un incidente domestico in pratica sul quale sono in corso ulteriori accertamenti da parte della polizia.