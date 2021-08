Incendio a Trigoria: bruciano sterpaglie, chiusa la strada nei pressi del centro sportivo della Roma

Incendio nella zona di Trigoria. Le fiamme hanno interessato un'area di sterpaglie tra a del Casale della Caccia e Piazzale Dino Viola. Ad alimentarle il vento che le ha spinte a ridosso di via di Trigoria. La polizia locale di Roma Capitale, il IX gruppo Eur, ha disposto la chiusura precauzionale di via di Trigoria in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra via del Casale della Caccia ed il Centro Sportivo della A.S. Roma. Sul posto i vigili del fuoco.