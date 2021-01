Incendio a Trastevere, fiamme in un appartamento per una stufa elettrica: ustionato un uomo

Paura per un incendio a Trastevere, nel pomerigio dell'8 gennaio quando in via Roma Libera è scoppiato un rogo in un appartamento intorno alle 16. Le fiamme sono propagate in una abitazione, poi dichiarata inagibile, al terzo piano.

All'interno dell'appartamento erano presenti padre e figlio, rispettivamente di 75 e 52 anni, quest'ultimo accompagnato al SantEugenio: ha riportato ustioni al volto.

Nel corso delle operazioni di spegnimento la palazzina è stata evacuata e la viabilità è stata interrotta. Le cause sarebbero riconducibili ad un malfunzionamento di una stufa elettrica.