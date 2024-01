Camion in fiamme sul Raccordo anulare: traffico e code

Rallentamenti e lunghe code sul Grande raccordo anulare di Roma in seguito a un incendio che ha interessato un camion. Le fiamme sono divampate a bordo del mezzo pesante in transito in carreggiata interna poco dopo le 14:00 di oggi - mercoledì 24 gennaio.

Accostato il veicolo dal conducente sulla corsia di emergenza e staccata la motrice una volta notato il fumo uscire dal rimorchio, fra le uscite Laurentina (km 52,5) e via del Mare/via Colombo (km 55,5) sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale Anas.

Al fine di consentire l'intervento in sicurezza i soccorritori hanno chiuso una corsia di marcia, con il traffico deviato sul posto. Inevitabili le ripercussioni, con code sino a tre chilometri.