Incendio a Torre Maura, fiamme in un appartamento: salvate 6 persone

Paura a Torre Maura per un incendio in un appartamento al secondo piano di una palazzina in via dei Colombi 207. Sul posto, allertati intorno alle 17:30, sono giunti i vigili del fuoco con tre squadre e il carro teli, il personale del 118 e le forze dell'ordine.

La tempestiva manovra di soccorso delle squadre dei pompieri, che hanno estinto le fiamme, ha permesso di portare in salvo 6 persone recuperandole tramite l'utilizzo dell’autoscala.

Alcune di queste, rimaste lievemente intossicate per via del denso fumo sviluppato, sono state affidate alle cure del personale paramedico.