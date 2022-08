Incendio a Torre Maura: negozio in fiamme, colonna di fumo nero in cielo

Sabato mattina di paura a Torre Maura dove un'alta colonna di fumo nero si è alzata sopra il quartiere in seguito ad un incendio. A prendere fuoco un'attività commerciale in via dei Pivieri. La richiesta d'intervento ai soccorritori intorno alle 9:20 di sabato 13 agosto.

Inquietante la coltre di fumo alzatasi in cielo con i residenti allarmati che hanno richiesto l'intervento al 112. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, con l'ausilio di una autobotte. Spaventati molti cittadini residenti in via dei Pivieri e via del Picchio scesi in strada a scopo precauzionale.

Sul posto, oltre ai pompieri impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, il personale del 118 ed i carabinieri della compagnia di Frascati. Nessuno è rimasto ferito.