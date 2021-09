Incendio a Torraccia: bruciano sterpaglie a ridosso dei palazzi

Le fiamme si sono sviluppate fra via Belmonte in Sabina e viale Giuseppe Cappi

/ Via Belmonte in Sabina

Incendio a Roma nord est dove hanno preso fuoco delle sterpaglie. Le fiamme sono divampate lunedì mattina a pochi metri da alcune abitazioni in zona Torraccia-Casal Monastero, nel IV Municipio Tiburtino, richiedendo l'intervento di pompieri e vigili urbani

In particolare il rogo si è registrato in via Belmonte in Sabina, altezza viale Giuseppe Cappi. Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma e gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale.

Disagi alla circolazione, con rallentamenti sul luogo dell'incendio a causa della presenza del fumo scaturito dall'incendio.