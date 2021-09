Torpignattara: bici elettrica causa incendio in appartamento, quattro feriti

L'intervento dei soccorritori in via dei Savorgnan

/ Via dei Savorgnan

Sono partite da una bici elettrica che si trovava in casa le fiamme che hanno fatto scoppiare un incendio a Torpignattara. Un rogo che ha richiesto l'evacuazione di 15 residenti, con tre persone medicate sul posto dal personale del 118 ed un quarto uomo costretto alle cure dell'ospedale. La richiesta d'intervento ai soccorritori intorno all'1:30 di stanotte, in via dei Savorgnan.

Allertata la centrale operativa del 112 sul posto è intervenuta la squadra Tuscolano 2 dei vigili del fuoco, con il supporto di una autoscala, la botte ed il carro autoprotettori. Cominciate le operazioni di spegnimento dell'incendio gli uomini della Polizia Locale del V Gruppo Prenestino e gli agenti delle volanti della Questura e del Commissariato Porta Maggiore hanno evacuato le persone presenti nell'immobile. A prendere fuoco un appartamento al primo piano, di una palazzina di due livelli.

Medicate sul posto tre persone, una quarta, che ha riportato delle ustioni ad un piede, è stata trasportata in ospedale. Estinto l'incendio i pompieri hanno dichiarato inagibile l'appartamento da cui sono partite le fiamme e quello soprastante. Sul posto anche personale dei servizi sociali del Comune di Roma per l'emergenza alloggiativa di quattro persone, con gli altri residenti che hanno trovato soluzioni autonomamente.