Torpignattara: appartamento in fiamme, inquilini dei piani superiori bloccati dal fumo nelle scale

Prima l’incendio in appartamento poi il fumo nelle scale, paura a Torpignattara dove gli inquilini dei piani superiori di una palazzina di quattro livello sono stati tratti in salvo dai soccorritori. L’incendio è divampato da un’abitazione al secondo piano posta al civico 216 della via Casilina nel pomeriggio di mercoledì.

Allertati i soccorritori sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre (12A Tuscolano, quella della Centrale(1/A), l’autoscala (As12), un’autobotte (Ab/6),il carro degli autoprotettori (TA/6) ed il Capoturno provinciale) ed i carabinieri della stazione di Torpignattara. Andata in fiamme la casa, vuota al momento dello scoppio dell’incendio, il denso fumo ha però invaso la tromba delle scale bloccando nelle rispettive abitazioni i residenti del terzo e quarto piano dell’immobile.

I pompieri li hanno poi tratti in salvo mediante l’uso di una autoscala dai balconi e dalle finestre. Lievemente intossicati tre inquilini medicati sul posto dal personale del 118. Da accertare le cause, dichiarato inagibile l’appartamento al secondo piano terminate le operazioni di messa in sicurezza i condomini evacuati sono potuti rientrare nelle loro case.