Incendio a Torpignattara, fiamme all'ultimo piano di un palazzo

Incendio nel pomeriggio di oggi, venerdì 20 gennaio, alle ore 14:30 circa a Torpignattara. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco con l'ausilio di un'autobotte e un'autoscala. Le fiamme sono scoppiate in via Galeazzo Alessi, 210 in appartamento all'ultimo piano di una palazzina. Non ci sono state persone ferite o intossicate. Sul posto anche la polizia locale e i tecnici di Acea e Italgas per verificare eventuali fughe di gas o corto circuiti.