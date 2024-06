Roma, incendio a Tor Vergata. In fiamme l'area delle Vele di Calatrava

Un’alta colonna di fumo si è levata sopra “le Vele” di Calatrava. La zona è infatti interessata, dalla tarda mattinata di sabato 22 giugno, da un vasto incendio.

La zona interessata

Dalle 11.30 le pattuglie del gruppo di Polizia locale VI Torri sono intervenute sul posto per la messa in sicurezza dell’area che si trova tra i Policlinico di Tor Vergata e l’incompiuta “Citta dello sport” progettata dall’architetto valenciano,

Gli agenti hanno dovuto procedere alla chiusura di via via Archiginnasio, da via Salamanca, al fine consentire l'intervento dei Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento su una vasta area. Operazioni per le quali si è reso necessario anche l’invio di moduli ed autobotte da parte della protezione civile di Roma Capitale.