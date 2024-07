Ancora un incendio a Tor Vergata. Fiamme lambiscono i campus universitari

Terzo incendio in pochi giorni nella zona di Tor Vergata. Dopo i roghi del 25 giugno e del 28 giugno, oggi a bruciare sono delle sterpaglie e dei canneti nei pressi di via di Passo Lombardo. Le fiamme sono scoppiate intorno alle 13.15 e, in pochi minuti - anche a causa del vento -, si sono propagate fino a lambire delle residenze universitarie della zona.

Sul posto i vigili del fuoco e 6 mezzi delle varie associazioni della protezione civile di Roma capitale. Presenti in particolare le associazioni OVPC VI gruppo, Lupi, Does, i volontari dei carabinieri e Aeopc Roma, tutte al lavoro sotto il coordinamento di Roma Capitale.

L'intervento ha evitato l'evacuazione delle strutture universitarie. Il rogo è stato messo da prima circoscritto e poi spento.