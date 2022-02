Pauroso incendio a Tor Tre Teste: capannone distrutto dalle fiamme nella notte

Notte di paura nella zona di Tor Teste - Casetta della Mistica. Poco dopo l'1 e 30 un incendio ha distrutto un deposito costituito da diversi capannoni in via della Vaccheria Gianni. All'interno prodotti per la casa, detersivi ed oggettistica. Secondo quanto si apprende le fiamme sono iniziate dall'interno, per poi propagarsi al resto della struttura che è stata completamente distrutta.

Per spegnere l'incendio sono intervenute al civico 87 sei squadre dei vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare per diverse ore per avere ragione delle fiamme. L'intervento dei pompieri ha fatto sì che il rogo non si propagasse al resto delle numerose attività commerciali adiacenti, scongiurando una tragedia. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.

Sul posto per le indagini i carabinieri della stazione di Tor Tre Teste e della compagnia Casilina, gli agenti della polizia di stato e quelli della polizia locale di Roma Capitale. Dai primi rilievi il rogo non sembrerebbe avere origine dolosa, ma ulteriori accertamenti sono stati distrutti.