Incendio a Tor Tre Teste: camper distrutto dalle fiamme

Una palla di fuoco con la colonna di fumo nero visibile da tutto il quadrante nord est della città. L'incendio è divampato a Tor Tre Teste nel pomeriggio di mercoledì distruggendo un camper in sosta su una strada secondaria.

L'intervento dei pompieri e della polizia fra via Aristide Staderini e via Carlo Buttareli. Sul posto i vigili del fuoco hanno quindi provveduto a spegnere l'incendio, con le fiamme che hanno distrutto completamente il caravan dove dimorava un uomo insieme al suo cane, che non ha riportato ferite così come l'amico a quattro zampe.

Spente le fiamme restano da accertare le cause che hanno scatenato l'incendio. Indagini a cura del commissariato Prenestino di polizia.