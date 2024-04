La Torre resta al buio, l'incendio manda 75 famiglie in strada. A Tor Bella Monaca presidio per evitare le occupazioni

Le immagini sono eloquenti. Un appartamento andato a fuoco e la centralina elettrica del palazzo bruciata, consumata da fiamme e fumo, con le pareti annerite. Un rogo scoppiato per un corto circuito che ha mandato in black out la torre al civico 80 di viale Santa Rita da Cascia. E così per 75 famiglie che abitano la torre C di Tor Bella Monaca, Pasqua e pasquetta sono state fatte al buio o con luce ridotta.

Un incendio che ha mandato in fumo il weekend di Pasqua di centinaia di persone che vivono nella zona di Roma est. Secondo quanto appreso da RomaToday, infatti, nella giornata di domenica un rogo è scoppiato in un appartamento coinvolgendo il locale dove alloggiano i contatori elettrici del palazzo popolare.

Le ipotesi

E se da un lato non ci sono stati intossicati o feriti, dall'altro le fiamme hanno distrutto i collegamenti con gli appartamenti e le persone sono state fatte evacuare. Sul posto, dopo l'allarme, sono accorse quattro squadre della protezione civile, il gruppo Torri della polizia locale e i vigili del fuoco. Dopo le verifiche lo stabile è stato ritenuto agibile e centinaia di residenti sono rientrati in casa scegliendo di restare al buio. Al momento non si esclude che una serie di allacci elettrici abusivi, sia dentro l'appartamento andato a fuoco che all'interno del locale elettrico, possano aver alimentato le proporzioni del rogo.

Giorni senza luce

Il danno, stando a quanto appreso dal nostro quotidiano, è grosso. I tecnici Areti, subito al lavoro, stanno montando dei bypass elettrici per ovviare al problema che, probabilmente, non rientrerà completamente prima di due settimane.

La protezione civile, in attesa della risoluzione del problema, ha montato due generatori temporaneo di corrente elettrica che hanno permesso a chi vive lì, almeno nel giorno di pasquetta, di avere elettricità in casa, seppur a potenza ridotta. Generatori minimi che, tuttavia, non possono sostentare la Torre. Tant'è che già oggi gli appartamenti sono di nuovo al buio.

Faro anti occupazioni

Già nella serata di Pasqua il municipio delle Torri aveva allestito una area di accoglienza presso la palestra di via Merlini con brandine e servizi igienici. Una assistenza alloggiativa temporanea, però, rifiutata da tutti. I residenti di viale Santa Rita da Cascia, infatti, non se la sono sentite da lasciare le proprie abitazioni. Proprio per evitare eventuali fenomeni di occupazioni abusive favorite dal buio la polizia locale e la protezione civile hanno presidiato la zona con un faro.

Appelli al vento

Resta poi la questione degli allacci abusivi nei palazzi di Tor Bella Monaca, in viale Santa Rita da Cascia. Una situazione ben nota. Le denunce, ormai, non fanno più paura. I tanti interventi dei carabinieri e del personale tecnico specializzato, in questi anni sono stati solamente un ostacolo da superare. Le multe, nonostante siano frequenti e salate, vengono accatastate, non pagate e collezionate come se fossero figurine.

In sostanza, chi ruba energia elettrica e acqua viale Santa Rita da Cascia, a Tor Bella Monaca, non ha infatti intenzione di fermarsi, pur mettendo a rischio la sicurezza dei vicini di casa. Un allarme, quello dei rischi di possibili incendi causato proprio dagli allacci abusivi, che i residenti lanciano da anni, seppur sempre inascoltati.