Incendio a Tor Bella Monaca, bruciano tubi per ricavare chili di rame e rivenderli

Un alta colonna di fumo e un incendio. Siamo a Tor Bella Monaca dove nella mattinata di giovedì 17 novembre. Una coppia ha bruciato dei tubi per dividere la plastica da rame e poi rivendere "l'oro rosso". Sul posto, allertati dai residenti, sono accorsi i vigili del fuoco e i carabinieri.

I militari hanno bloccato la coppia che in auto nascondevano altri 40 chili di rame. I due si erano nascosti per dividere la plastica dal rame in via Carlo Labruzzi, alle spalle di largo Brambilla dove cumuli di spazzatura e alberi bruciati circondano il quadrante.