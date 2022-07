Incendio a Tor Bella Monaca: auto in fiamme nel parcheggio del municipio

Due auto in fiamme nel parcheggio del municipio VI delle Torri. L'incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi a Tor Bella Monaca. La richiesta d'intervento ai soccorritori intorno alle 13:30 di venerdì 22 luglio in via Bruno Cirino, a due passi dall'ex VIII circoscrizione della periferia est della Capitale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed una pattuglia del vicino comando del VI gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale. Spente le fiamme dai pompieri, i caschi bianchi hanno provveduto a circoscrivere l'area. Nessuno è rimasto ferito. Restano da accertare le cause del rogo, fra le ipotesi non si esclude la matrice dolosa.