Un tombino esploso, fiamme e fumo nero dal marciapiede in pieno centro a Roma, in via San Giovanni in Laterano. È quanto successo alle 14 di oggi. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale, Acea e Areti.

A dare l'allarme sono stati alcuni passanti. L'incendio è scoppiato sotto una banca. Non è ancora chiaro se il rogo abbia coinvolto una galleria dei servizi. Di certo alcune abitazioni circostanti sono rimaste senza energia elettrica per diverso tempo. I tecnici, dopo che i pompieri hanno spento il rogo, hanno lavorato per ripristinare la situazione sotto al tombino.