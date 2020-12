Sorpresi da un incendio mentre dormono, paura a Tomba di Nerone

Sono stati sorpresi da un incendio mentre dormivano in casa. A vivere degli interminabili momenti di paura gli abitanti di un appartamento di Roma nord. La chiamata ai soccorritori intorno alle 2:30 di stanotte da una abitazione in zona Tomba di Nerone.

Allertati i soccorritori sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Prati, con autoscala, il carro autoprotettori ed autobotte, gli agenti delle volanti e del commissariato Flaminio di polizia ed il 118. Arrivati al civico 15 di via Federico Mastrigli i soccorritori hanno trovato gli abitanti della palazzina di cinque piani in strada.

Spente le fiamme nel bilocale che si trova al piano seminterratto dell'immobile, i residenti sono poi potuti rientrare nelle loro abitazioni. I pompieri hanno poi dichiarato temporaneamente inagibile l'appartamento dove è divampato l'incendio, scoppiato per cause ancora in via di accertamento. A parte la paura nessuno è rimasto ferito né intossicato.