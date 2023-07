"Ci sono fiamme nel Tmb Salario": la psicosi da incendio e l'allarme sbagliato

"Va a fuoco il Tmb Salario". Non siamo tornati a dicembre 2018, quando le fiamme divorarono l'impianto di via Salaria, quartiere Villa Spada, causandone la definitiva chiusura tanto richiesta da migliaia di cittadini. Semplicemente, si tratta di un falso allarme, o meglio di un allarme sbagliato.

Incendio su via Salaria

Nella notte tra martedì 25 e mercoledì 26 luglio, infatti, si è sviluppato davvero un incendio, ma nell'edificio accanto all'impianto (oggi usato solo come deposito dei compattatori Ama) ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Fiamme nell'area dell'ex cartiera

L'incendio si è sviluppato nell'area dell'ex cartiera di via Salaria, al civico 971. Usato come centro di accoglienza per famiglie rom, l'edificio è stato chiuso nel 2016 per poi essere trasformato nel 2019 nel "CityLab 971", un progetto di rigenerazione urbana a scopi artistici. Il rogo, a quanto si capisce, si è sviluppato dietro l'edificio, provocando una nube bianca e un forte odore di plastica bruciata.

Dall'azienda municipalizzata che si occupa dello smaltimento dei rifiuti e gestisce l'ex Tmb, confermano la ricostruzione dei fatti, ovvero che l'incendio non ha origine dall'interno dell'impianto. Fortunatamente non risultano feriti."Nessun incendio ha interessato nella notte lo stabilimento Ama di via Salaria 981 - si legge in una nota stampa dell'azienda municipalizzata -. Le fiamme, infatti, sono divampate in una struttura esterna limitrofa e non hanno in nessun modo coinvolto il sito Ama. Le attività programmate di immissione sul territorio dei mezzi di raccolta dall’autorimessa presente e quelle degli uffici, pertanto, si sono e si stanno svolgendo regolarmente".