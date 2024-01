Incendio al campo rom: bruciano rifiuti e materiali di risulta

Incendio al campo rom di via dei Bagni Vecchi, fra Tivoli Terme e Villalba di Guidonia, in provincia di Roma. Alta e nera la colonna di fumo conseguenza delle fiamme che hanno interessato rifiuti accasatati all'esterno dell'insediamento della provincia nord est della Capitale.

Sono stati i vigili del fuoco della caserma di Villa Adriana a intervenire a partire dalle 14:00 di oggi - giovedì 25 gennaio - nella strada secondaria posta al confine fra i comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli. A prendere fuoco materiali in plastica, ingombranti e rifiuti che si trovano all'esterno della baraccopoli dove vivono da decenni famiglie italiane di etnia rom.

Quattro le squadre dei pompieri al lavoro per circoscrivere l'incendio. In ausilio anche il personale gruppo operativo speciale (Gos) per il movimento e lo smassamento dei materiali. Da accertare le cause. Nessuno è rimasto ferito né intossicato.