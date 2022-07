Pomeriggio di paura a Tivoli. Le fiamme avvolgono la città e danneggino il ponte della pace

Pomeriggio di paura a Tivoli per un violento incendio che ha avvolto la città. La fiamme sarebbero partite intorno alle 14:45 all'altezza di via Giuseppe Mazzini, costeggiando l'area vicino il fiume Aniene. Verso le 16:45 le fiamme si sono diffuse nelle vie di accesso al ponte della Pace, interessando la campagna circostante.

Il ponte, interdetto temporaneamente, è rimasto in piedi. Seppur danneggiato, non avrebbe riportato danni permanenti. Oggi comunque verrà fatto un sopralluogo. Le fiamme hanno anche lambito il piazzale adiacente la stazione ferroviaria di Tivoli, dove si trovavano diverse auto in sosta. Sul posto la polizia locale che ha interdetto il traffico, i carabinieri per le indagini, i vigili del fuoco di Villa Adriana e la protezione civile Avrst e volontari valle dell'Aniene.

Gli altri incendi a Roma

Il bollettino degli incendi a Roma si aggiorna, oramai, quotidianamente. Non solo la provincia, ma anche la città è stata colpita. Ieri ad andare a fuoco alcune sterpaglie nella zona di Malagrotta, già interessata nel giugno scorso da un rogo che ha distrutto parte dell'impianto per lo smaltimento dei rifiuti. Le fiamme hanno lambito l'impianto Ama di Castel Malnome e l'area di stoccaggio Jet A1 del carburante per aerei.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche i carabinieri e personale della protezione civile. Fiamme anche nella zona del XV municipio, con le lingue di fuoco che hanno minacciato la zona da viale Tor di Quinto in direzione Salaria e l'area dell'uscita dalla tangenziale in direzione Ponte Milvio.

La Procura indaga

Su quanto sta avvenendo in queste settimane è al lavoro la procura che ha aperto una serie di fascicoli in cui si ipotizzano anche fattispecie dolose. Un lavoro coordinato anche da una task force con le forze dell'ordine. I magistrati hanno affidato l'attività di indagine anche alla forestale per verificare eventuali danni anche di natura ambientale, con veleni dispersi nell'aria e poi 'ripiovuti' su una ampia fetta di territorio cittadino. Parallelamente i pm hanno avviato verifiche anche sulla gestione del verde pubblico e accumuli di rifiuti abbandonati a Roma.