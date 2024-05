Incendio distrugge arredi esterni della pinseria: "È il quarto atto intimidatorio"

"Questo è il quarto atto intimidatorio, ed è la terza volta che distruggono il locale esterno. State tranquilli, riniziamo da capo anche questa volta". È il post reso pubblico sulla sua pagina facebook da E-Street Pinseria Hamburgheria Pinsa e Burger in relazione all'incendio divampato stanotte nel locale di Tivoli. Fiamme che si sono sviluppate all'esterno dell'esercizio commerciale distruggendo buona parte degli arredi.

La richiesta d'intervento al 112 è arrivata poco dopo l'1:00 della notte fra il 28 e il 29 maggio da via di Ponte Gregoriano, nel centro storico del comune della provincia nord est della Capitale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Tivoli.

Importante l'incendio, circoscritto all'area esterna della pinseria. L'incendio ha infatti carbonizzato tavoli, sedie, ombrelloni e gli arredi esterni del locale. Spente le fiamme dai pompieri, sul fatto indagano i militari dell'Arma della compagnia di largo Aldo Moro.

"Quarto atto intimidatorio"

E-Street Pinseria Hamburgheria non nuova a incendi. Stesso copione si era presentato lo scorso mese di agosto, quando furono due i roghi che interessarono il locale di Ponte Gregoriano. Anche in quel caso la notizia venne resa nota sulle pagine social del ristorante, ancora visibile sulla pagina facebook: "Oggi (23 agosto 2023 ndr) secondo episodio di vandalismo a distanza di 10 giorni dal precedente. Questi atti di forza è di violenza di certo non ci faranno cambiare idea sul nostro lavoro, sul nostro progetto e sulle acquisizioni che stiamo portando avanti".