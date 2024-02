Auto in fiamme nel parcheggio dello stadio. Secondo incendio in dieci giorni

Ancora auto in fiamme nel parcheggio del campo sportivo comunale. Due incendi in dieci giorni. In fiamme - come accaduto la notte dello scorso 1 febbraio - due vetture in sosta sotto al Campo Ripoli, a Tivoli.

L'intervento dei vigili del fuoco della caserma di Villa Adriana poco dopo la mezzanotte. Una volta in viale Giuseppe Picchioni hanno estinto le fiamme. Due le auto andate distrutte: una Renault Clio e una Nissan Qashqai. Sul posto per accertare l'accaduto sono poi arrivati i carabinieri della stazione Tivoli Terme e quelli del nucleo radiomobile della compagnia tiburtina.

Eseguiti i primi rilievi, non sarebbero state trovate inneschi o tracce di acceleranti. Resta comunque la preoccupazione tra gli abitanti della Città dell'Arte per i due incendi ravvicinati. All'inizio di questo mese di febbraio - sempre in viale Picchioni - furono tre le macchine distrutte da un incendio. A distanza di poco più di una settimana un secondo rogo.