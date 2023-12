Incendio Tivoli, accertamenti sull'impianto antincendio. Forse oggi i primi indagati 

Domenica di audizioni in procura a Tivoli dove i pm, coordinati dal procuratore Francesco Menditto, hanno ascoltato uno dopo l'altro i testimoni dell'incendio che nella notte tra venerdì e sabato ha interessato l'ospedale di Tivoli, uccidendo tre anziani. Un'inchiesta per omicidio plurimo colposo e incendio colposo sinora senza indagati, ma che nelle prossime ore potrebbe vedere i primi nomi iscritti sul registro delle indagini. Informazioni utili potrebbero arrivare anche dai risultati delle autopsie il cui incarico verrà conferito oggi dopo che la procura avrà nominato medico legale e tossicologo.

In particolare le attenzioni della procura si concentrano sull'impianto antincendio e sul suo corretto funzionamento. Le versioni sono in tal senso contrastanti. C'è chi dice essere entrato in funzione.È il caso di Andrea Di Lisa, coordinatore del Centro operativo comunale e dell’Ufficio Protezione civile del Comune di Tivoli che all'AdnKronos commenta: "Sugli idranti non ho avuto modo di verificare se funzionassero o meno, perché chiaramente se ne sono occupati i Vigili del fuoco nelle fasi di spegnimento. Posso solamente dire che dall'esterno sentivo il suono dell'allarme anti incendio".

La smentita arriva dalla testimonianza di un infermiere riportata dall'agenzia DIRE. "Le porte antincendio hanno lasciato passare tanto fumo tossico, al quarto piano ci siamo dovuti mettere le mascherine e mettere in sicurezza gli allettati. Nei rubinetti antincendio non c'è mai stata una goccia d'acqua. L'unica via di fuga dell'ala nuova è una scala di otto piani senza una luce di emergenza al buio. Hanno fatto scendere un centinaio di pazienti, molti allettati. Il personale sanitario, i vigili del fuoco, le ambulanze e anche la gente comune, volontari, sono stati eccezionali con quel freddo".

Che il focus sia sull'impianto antincendio si era capito anche dalle prime dichiarazioni del govenatore Francesco Rocca. Fuori dal San Giovanni Evangelista, con la struttura ancora fumante, Rocca ha tenuto a precisare che "abbiamo stanziato centinaia di milioni per gli impianti antincendio. Non abbiamo chiare le cause. Aspettiamo i rilievi, per i quali ci vorrà del tempo"-

Impianto antincendio e sistema di continuità elettrica, quella che è mancata e che potrebbe essere alla base del decesso dei tre anziani. Le autopsie dovranno dare in tal senso delle risposte chiare. C'è da capire infatti se Romeo Sanna, Pierina Di Giacomo, Giuseppina Virginia Facca siano morti per aver inalato fumo e quindi intossicati, oppure - come sembra più probabile - perché l'interruzione della corrente ha provocato lo stop alle macchine e quindi al supporto per loro vitale. I parenti non sembrano avere dubbi in tal senso ed anche per questo chiedono verità.

Intanto nella serata di ieri è stata completata l’installazione della tensostruttura che sarà di supporto al punto di Primo intervento allestito dalla Asl Roma 5 nella palestra Maramotti, nei pressi dell’ospedale San Giovanni Evangelista. I lavori sono stati realizzati nel pomeriggio di domenica dai volontari della Protezione civile.