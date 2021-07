Pomeriggio di fuoco in provincia di Roma, maxi incendio e fumo vicino le case

Pomeriggio di fuoco in provincia di Roma con un maxi incendio nelle campagne in località La Botte e Colle Nocello tra Tivoli e Guidonia. Sul posto per ore hanno lavorato le squadre della Associazione di Protezione Civile 'Volontari Valle Aniene Associati', di Mentana, Monterotondo, Tivoli e Giudoni, e i Vigili Del Fuoco di Tivoli, anche con il supporto di due elicotteri.

Le fiamme, divampate nella zona di San Pastore intorno alle 16, hanno avvolto Monte Sterparo. Inoltre al divampare dell'incendio due persone inizialmente non avrebbero voluto lasciare le abitazioni di campagna con il bestiame, poi convinte sono state salvate. Non sono rimaste ferite o intossicate. "Finalmente dopo diverse ore di lotta, abbiamo vinto noi anche questa volta. - spiegano i Volontari Valle Aniene Associati - L'incendio su Monte Sterparo sembra essere terminato. Le fiamme non sono più presenti e l'area è stata bonificata. Le squadre stanno finalmente facendo rientro in sede e gli elicotteri hanno terminato di sganciare acqua. Sicuramente continueranno i controlli nelle vicinanze per individuare subito possibili riprese".