È di una persona intossicata il bilancio dell'incendio di un autocarro avvenuto questa notte in un'autorimessa di Tivoli, in via Nicodemi. Le fiamme partite per cause da accertare hanno avvolto il mezzo. Un egiziano di 27 anni, che lavora nell'autorimessa, è rimasto intossicato. Sul posto Vigili del fuoco, i Carabinieri di Tivoli e la polizia locale.