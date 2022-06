Incendio devasta un'area verde a Tivoli, elicottero e canadair sul posto

Un incendio di vaste proporzioni è divampato nella tarda mattinata di domenica sul Monte Sant'Angelo in Arcese, sopra Tivoli. Sul posto i vigili del fuoco con i carabinieri e anche un elicottero dei pompieri per il lancio di acqua e un canadair.

Il forte vento ha favorito lo svilupparsi del rogo dell'area verde. Per il momento non c'è stata la necessità di procedere all'evacuazione di edifici. "L'incendio ha assunto sin dall’inizio grande estensione tale per cui, oltre la nostra associazione, sono presenti sul posto le associazioni NVG, VVA e GOS in ausilio ai Vigili del Fuoco", hanno spiegato i volontari della protezione civile Tivoli Associazione Volontari Radio Soccorso.