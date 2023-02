Incendio in autostrada: tir distrutto dalle fiamme, traffico in tilt

Ha preso fuoco mentre procedeva in autostrada. Un incendio importante, che ha interessato un tir in transito sull'A1. L'intervento dei vigili del fuoco intorno alle 12:30 all'altezza del chilometro 549 dell'autostrada del Sole.

In particolare sono stati i caschi rossi della caserma di Montelibretti, con il supporto dell'autobotte, a ricevere una richiesta d'intervento per un mezzo pesante in fiamme tra il bivio dell'A1-Diramazione Roma Nord e il casello di Guidonia Montecelio. Spente le fiamme dai vigili del fuoco, divampate per cause imprecisate, la cabina guida del mezzo è andata carbonizzata. Illeso il camionista, sceso dal tir una volta viste le fiamme divampare dalla motrice.

Al fine di consentire l'intervento dei soccorritori si sono registrati dei rallentamenti alla normale viabilità con traffico bloccato e code sino a 2 chilometri in aumento. Sul posto per regolare la viabilità e svolgere i rilievi scientifici gli agenti della polizia stradale.