Incendio in autostrada, distrutto dalle fiamme tir che trasportava medicinali

Incendio nella notte sull'autostrada A1 all'altezza del chilometro 535 dello svincolo in direzione Roma della diramazione Nord. Un tir che trasportava medicinali è andato a fuoco per cause da accertare intorno alle 22, con le fiamme che hanno avvolto e distrutto il mezzo.

Sul posto i vigili del Fuoco di Roma con due squadre, due autobotti e il carro rilevamento radioattivo chimico. Le operazioni di spegnimento hanno necessitato della chiusura temporanea dell'autostrada. Non ci sono state persone coinvolte.