Incendio al Tiburtino III: fiamme in un ufficio, due feriti

Paura in alcuni uffici al Tiburtino III dove è divampato un incendio che ha ferito due persone. Le fiamme sono scoppiate intorno alle 13:30 di mercoledì al civico 11 di via Mozart richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco arrivati sul posto con due squadre.

Secondo quanto si apprende l'incendio avrebbe coinvolto anche il locale contatori della corrente elettrica che si trova al piano rialzato dell'edificio. A scopo precauzionale i soccorritori hanno predisposto l'interruzione delle utenze di gas ed energia elettrica degli edifici interessati dall'incendio.

Ad avere la peggio due persone, affidate alle cure del 118 e trasportate in ospedale in codice giallo. Da accertare le cause.