Autocarro in fiamme: colonna di fumo nero sulla Tiburtina

Una densa e inquietante colonna di fumo nero in cielo. Questa la scena visibile agli automobilisti in transito sulla via Tiburtina, nella zona di Salone-Settecamini, periferia nord est della Capitale. A prendere fuoco un autocarro, distrutto dalle fiamme.

In particolare le fiamme sono divampate da un furgone fermo all'altezza della rotatoria fra la via Tiburtina e via Colli di Velino, subito dopo il grande raccordo anulare, nella zona industriale del IV municipio. Sul posto sono intervenuti gli agenti del IV gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale e i vigili del fuoco che hanno poi domato l'incendio.

Al fine di consentire l'intervento in sicurezza è stato necessario chiudere temporaneamente un tratto della Tiburtina, altezza via Montenero Sabino. Nessuno è rimasto ferito. Da accertare le cause.