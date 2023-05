Medesimo intervento è stato invece effettuato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Roma nella notte nella zona del Don Bosco. Anche qui hanno preso fuoco due cassonetti per la raccolta dei rifiuti. Intervenuti all'altezza del civico 240 di viale Palmiro Togliatti i caschi rossi hanno poi estinto l'incendio. Restano da accertare le cause.

Incendio sulla via Tiburtina. A prendere fuoco un cassonetto per la raccolta dei rifiuti con le fiamme che hanno preso forza rapidamente danneggiando i contenitori vicini. Il rogo mercoledì mattina, nel tratto di consolare che collega la zona di Pietralata al Tiburtino III. Sul posto è intervenuta la polizia locale.

Il rogo fra Pietralate e il Tiburtino III. Nella notte intervento dei vigili del fuoco per dua secchioni bruciati sulla Palmiro Togliatti

Incendio sulla via Tiburtina: cassonetti per i rifiuti in fiamme