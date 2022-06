Incendio in via Tiburtina: in fiamme il capannone del centro servizi cine tv

Incendio nella notte sulla via Tiburtina. Ad essere avvolto dalle fiamme un capannone di un centro servizi cine tv. Un vasto rogo quello divampato nell'attività industriale domato dai vigili del fuoco dopo oltre 4 ore di intervento e che ha richiesto l'intervento di due Aps, due autobotti, il carro crrc ed il carro autoprotettori. In particolare la richiesta d'intervento è arrivata poco dopo le 3:00 della notte fra il 6 ed il 7 giugno all'altezza del civico 1006 della via Tiburtina, nella zona compresa fra Rebibbia e San Basilio.

A prendere fuoco un capannone adibito anche a magazzino della Cinema Comunications Eurolab con le fiamme che hanno interessato una vasta area di circa 300 metri quadrati distruggendo bobine cinematografiche, macchinari ed attrezzature per cinema e tv ed altro materiale, andato carbonizzato. Spente le fiamme poco dopo le 7:30 nessuno è rimasto ferito né intossicato.

Restano da accertare le cause, secondo i primi riscontri dei pompieri l'incendio sarebbe divampato per cause accidentali. Indagini in corso da parte degli agenti del commissariato San Basilio di polizia intervenuti sulla via Tiburtina assieme ai poliziotti del commissariato Prenestino che hanno poi ascoltato il proprietario dell'attività industriale presente sul posto.