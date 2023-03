Brucia il tetto di una villetta

Tetto in fiamme nel comune di Fiumicino. Intorno alle 15:00 i vigili del fuoco di Cerveteri si sono portati in via Italo Raulich ad Aranova per un incendio. A bruciare era il tetto di una villetta. Arrivati sul posto i caschi rossi hanno subito iniziato l'opera di spegnimento coadiuvati dai pompieri del distaccamento Pisana e un autobotte.

Il rapido intervento ha evitato che il fuoco si propagasse all'intera struttura, coinvolgendo soltanto il tetto in legno della stessa. Non si sono registrati feriti.