Incendio a Termini: spazzatrice Ama in fiamme

Una spazzatrice in fiamme a Termini. Il mezzo dell'azienda municipalizzata capitolina ha preso fuoco subito dopo aver caricato sul cassone posteriore dei rifiuti mentre era in servizio nella zona di piazza Cinquecento. A dare l'allarme intorno alle mezzanotte l'operatore ecologico che stava lavorando nella zona dell'Esquilino.

Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere l'incendio ed a mettere in sicurezza l'area. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto la polizia di stato per gli accertamenti di rito.

Il precedente sulla via Prenestina

Episodio simile si era verificato lo scorso 6 di aprile sulla via Prenestina. In quel caso la spazzatrice prese fuoco mentre era ferma ad un distributore di carburante che si trova fra via Ettore Fieramoosca e l'inizio della sopraelevata che attraversa il Pigneto. Anche in quel caso l'incendio distrusse il camioncino per la raccolta dei rifiuti.