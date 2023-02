Incendio sulla Tangenziale: bruciano rifiuti e baracche

Una colonna di fumo nero ben visibile, nonostante il buio della notte, nella zona della tangenziale, all'altezza del Ponte delle Valli, in direzione del Foro Italico. A bruciare, secondo quanto si apprende, due baracche e alcuni cumuli di rifiuti che si trovavano sul ciglio della carreggiata.

Le fiamme sono divampate intorno alle 22 di giovedì 23 febbraio. Le immagini sono finite anche su Welcome To Favelas. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale per regolare il traffico. Per consentire le operazioni di spegnimento, una corsia della Tangenziale Est in direzione Foro Italico è stata chiusa per circa mezz'ora. Nessuno è rimasto ferito.