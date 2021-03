Incendio a Talenti: abitazione in fiamme, evacuata palazzina

L'intervento dei soccorritori in un appartamento al terzo piano in via Ugo Ojetti

Sono stati evacuati a scopo precazionale gli abitanti di una palazzina di Talenti dove è scoppiato un incendio in un appartamento. La richiesta d'intervento intorno alle 12:30 di oggi, martedì 30 marzo, da un'abitazione di via Ugo Ojetti.

A prendere fuoco per cause in via di accertamento una casa al terzo piano posta al civico 95 della strada del quartiere residenziale del III Municipio Montesacro. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti della Polizia Locale del III Gruppo Nomentanto, i poliziotti del III Distretto Fidene Serpentara ed i vigili del fuoco.

Al fine di permettere l'intervento dei pompieri via Ugo Ojetti è stata chiusa temporaneamente al traffico dagli agenti della municipale all'altezza di piazza Giuseppe Primoli. A parte la paura nessuno è rimasto né intossicato.