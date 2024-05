Paura al supermercato: fumo invade il Todis, evacuati i clienti

Paura al supermercato Todis di Monteverde. Un principio d'incendio. A far temere il peggio il fumo, che ha invaso i locali dell'esercizio commerciale di via Federico Ozanam richiedendo l'evacuazione di clienti e dipendenti. La richiesta d'intervento al 112 poco dopo le 16:30 di oggi, venerdì 31 maggio.

Sono stati gli agenti delle volanti e del commissariato Monteverde a intervenire per primi nel supermarket, facendo uscire a scopo precauzionale una ventina di persone presenti nel locale. Sul posto sono poi intervenuti i vigili del fuoco. Secondo quanto si apprende il fumo sarebbe stato conseguenza di un principio d'incendio sviluppatosi da uno dei frigoriferi del locale commerciale.

Chiuso temporaneamente il tratto di via Ozanam compreso fra via Tedeschi e circonvallazione Gianicolense i pompieri hanno poi messo in sicurezza il supermercato. Nessuno è rimasto ferito né intossicato.