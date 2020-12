Incendio a Gregorio VII, fiamme e fumo nel supermercato

Fiamme e fumo nella zona di Gregorio VII per un incendio al supermercato Eurospin scoppiato, per cause ancora da appurare, nella serata del 9 dicembre.

Intorno alle 21:30 circa, in via della Cava Aurelia 175, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco due squadre, un'autobotte ed il carro autoprotettori. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Forte l'odore di plastica bruciata che ha invaso il quartiere.

Video dal comitato Gregorio Settimo e foto da Marcello Iacobelli