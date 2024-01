Incendio al Trullo: rifiuti in fiamme nel parcheggio del Conad. Evacuato supermercato

Una palla di fuoco. Una colonna di fumo che ha invaso il quartiere. Parlano da sole le immagini di un incendio divampato venerdì pomeriggio nell'area di parcheggio di un supermercato al Trullo. A prendere fuoco rifiuti, carta, imballaggi e scatoloni.

Sono state le pattuglie del XI gruppo Marconi della polizia locale di Roma Capitale a intervenire con i vigili del fuoco per un incendio in via del Trullo 100, all'interno del parcheggio del supermercato Conad, intorno alle ore 17:00.

Per motivi di sicurezza è stata disposta la temporanea chiusura dell'attività commerciale fino allo spegnimento dell'incendio da parte dei pompieri. Tuttora in corso accertamenti per ricostruire le cause di quanto accaduto.

A lanciare l'allarme anche il consigliere Fdi al municipio Arvalia Valerio Garipoli: "Incendio in Via del Trullo 100. Rifiuti, cartoni e imballaggi in plastica".